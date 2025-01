Tennis, scatta un super torneo baby al Forum

FORLI’. Scatta domani al Forum Forlì la tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, per un totale di 262 giocatori in campo. Solo a livello Under 10, tra maschile e femminile, gli iscritti sono 40. Nell’Under 12 maschile (58 iscritti) primo tabellone riservato agli Nc, secondo tabellone con teste di serie assegnate a Mattia Ballarini, Matteo Campana, Riccardo Degli Angeli, Alessandro Bonetti e Riccardo Cricca, nel tabellone finale a Mattia Bongiovanni, Robert Sebastian Cadar, Diego Gentile e Gabriele De Vita. Nell’Under 12 femminile (30 al via) primo tabellone Nc, nel secondo teste di serie nell’ordine Arianna Storani e Mia Zanzi, nel tabellone finale ad Anna Foschini e Dalila Tagliaferri. Nell’Under 14 maschile (ben 95 iscritti) prima sezione Nc, nella sezione di 4° teste di serie assegnate a Timofey Levchenko, Francesco Zanzini, Francesco Moretti, Samuele Michelini, Luca Magnoni, Nicolò Maldini e Francesco Camagni, tabellone finale con n.1 Pietro Tombari, n.2 Mattia Spizzica, n.3 Alessandro Bacchini, n.4 Alessandro Cardinaletti, n.5 Lorenzo Cordella, n.6 Marco Menichetti, n.7 Alessandro Casanova e n.8 Cesare Biondi. Nell’Under 14 femminile (39 iscritte) si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate a Lucrezia Vanni, Greta Amaducci, Ylenia Guaitoli e Beatrice Zamboni, nel tabellone finale a Serena Pellandra, Emma Lanzoni, Sofia Foggia ed Eliza Andra Deaconu.