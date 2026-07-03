Tennis, scatta oggi l’Open del Cerri

E’ tutto pronto al Ct Cerri di Cattolica per la partenza del torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini” con un montepremi complessivo, tra maschile e femminile, di 4000 euro. Nel maschile sono 83 i giocatori al via. Si parte con il tabellone dei 3° nel quale le teste di serie sono state assegnate ai 3.1 Leonardo Romano, Pietro Spezi, Alessandro Marcantoni, Gianfilippo Falconi, Francesco Mandelli, Leonardo Bartoletti, William Di Marco, Enea Carlotti, Luca Lorenzi, Pietro Matteini e Lorenzo Ravaglia. Nel tabellone finale occupano i primi posti del seeding il 2.2 Alberto Morolli, i 2.4 Fabio Leonardi, Noah Canonico, Jacopo Antonelli, Luigi Valletta e Dennis Ciprian Spircu e i 2.5 Luca Bartoli e Jacopo Fiorini.

Anche nel femminile si parte con il primo tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate alle 3.1 Marta Bertozzi, Margherita Busi, Francesca Mora, Diletta Sabbioni, Carlotta Mercolini e Aurora Baldassarri. Nel tabellone finale guida le fila la 2.4 ravennate Emma Valletta, seguita da Margherita Serena Paris (2.4), Azzurra Cremonini (2.4), Agnese Stagni (2.5), Arianna Ovarelli (2.5), Lavinia Guerresco (2.5), Ilaria Rondinelli (2.5) e Virginia Proietti (2.5).