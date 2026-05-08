Tennis, scatta l’Open di Milano Marittima

Ai nastri di partenza il torneo Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Si tratta di un torneo maschile e femminile dotato di un montepremi complessivo di 2000 euro. Nel maschile al via 64 giocatori, si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie i 4.1 Christian Giacalone, Daniele Miani, Giulio Casadei e Lorenzo Vicari. I big sono i 2.3 Nicola Ravaioli e Nicola Filippi, il 2.4 Tommaso Filippi e i 2.6 Alex Guidi, Enea Vinetti, Mattia Bandini e Jamal Urgese. Nel femminile (52 iscritte) si parte con il tabellone di 4° che vede la 4.1 Ludovica Fiorini n.1. Le big sono le 2.4 Silvia Alletti, Azzurra Cremonini, Giulia Tozzola e Sara Aber.