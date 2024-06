Tennis: scatta il trofeo “Club Hotel Dante” al Ten Sport Center, i risultati del trofeo “M/2” e del “Città di Meldola”

CERVIA. Al via oggi il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Club Hotel Dante”. Nel maschile gli iscritti sono ben 102, i big, almeno sulla carta, sono i 3.1 Flavio Millari, Luigi Fornaciari, Enea Vinetti, Luca Andruccioli, Giacomo Ercolani, Filippo Parra, Diego Orlando e Tommaso Servadei, da seguire anche i 3.2 Alberto Bezzi, Riccardo Venturini, William Di Marco, Marco Giovagnoli, Alessandro Pesaresi e Matvii Lemishko. Si parte con la prima sezione intermedia dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Tommaso Alberti, Lorenzo Vicari, Samuele Bizzarri, Tommaso Lombardi, Francesco Mazzotti, Elia Michelangelo Cicognani, Raffaele Mitri, Francesco Mazza, Fabio Vinetti, Antonio Babini ed i 4.2 Federico Pizzinelli e Marcello Piccinini.

Nel femminile sono 29 le giocatrici al via, tra queste la 3.1 Emma Lanzoni e le 3.2 Valentina Benini, Viola Amati ed Aurora Lombardi. Anche qui si parte con la sezione intermedia nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Nicole Di Marco e Sofia Marino.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto la formazione Under 16 del Ten Sport Center, battendo 2-1 il Cus Ferrara nello spareggio per il 3° posto andato in scena sui campi del Tennis Modena, ha guadagnato l’accesso alla fase nazionale di macroarea dei campionati italiani. Questi i parziali: Federico Baldinini-Mattia Occhiali 6-1, 6-4, Andrea Cogo-Dario Zamagna 6-4, 6-4, Baldinini-Lemishko b. Occhiali-Cogo 6-0, 6-3.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M/2” dotato di un montepremi complessivo di 500 euro. Brillano nel primo tabellone Federico Melli, Frederic Raffini, Roberto Sanzani e Luca Baraghini.

2° turno: Marco Mentili (4.2)-Angelo Campagna (4.2) 6-2, 6-1, Pietro Martines (4.2)-Claudio Degli Angeli (4.4) 6-0, 6-3, Massimo Tibaldi (4.3)-Matteo Camerani (4.5) 6-3, 6-4, Roberto Noletti (4.3)-Matteo Bravi (4.4) 6-2, 6-2, Giovanni Sgarbi (4.3)-Federico Camporesi (4.4) 6-2, 6-3, Mario Nannucci (4.2)-Giacomo Rossi (4.5) 4-6, 6-3, 10-8, Christian Giacalone (4.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-4, 6-4. 3° turno: Federico Melli (4.2)-Riccardo Fusconi (4.1) 6-2, 6-4, Frederic Raffini (4.2)-Alessandro Mamini (4.1, n.5) 6-4, 6-2, Roberto Sanzani (4.1)-Matteo Floridi (4.4) 6-1, 6-1, Umberto Balestri (4.1, n.6)-Matteo Rossi (4.2) 6-0, 6-0, Luca Baraghini (4.3)-Carlo Del Stabile (4.1) 6-7 (5), 6-1, 10-1.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

MELDOLA. Aris Tsopanellis, Andrea Marcucci, Simone Di Cino e Daniele Bravi si qualificano per le semifinali nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, l’8° edizione del “Città di Meldola”, 3° trofeo “Gattelli Prefabbricati”.

Ottavi: Andrea Rinaldi (4.2)-Samuele Bizzarri (n.1) 4-6, 6-3, 10-5, Tommaso Alberti (4.2)-Davide Ceccarelli (4.1, n.3) 5-7, 6-2, 10-3, Daniele Bravi (4.1, n.2)-Thomas Guerra (4.2) 4-6, 6-1, 10-6, Aris Tsopanellis (4.1, n.9)-Raffaele Mazzoli (4.1, n.8) 7-6 (4), 6-4, Lorenzo Franchi (4.4)-Loris Pasini (4.1, n.4) 6-0, 6-0, Andrea Marcucci (4.3)-Luca Continelli (4.1, n.5) 6-3, 4-6, 10-7, Simone Di Cino (4.1, n.6)-Ciro Donnarumma (4.3) 7-5, 6-2, Cristian Capelli (4.4)-Giacomo Zambianchi (4.3) 6-3, 6-3. Quarti: Tsopanellis-Rinaldi 6-2, 7-6 (3), Marcucci-Franchi 6-4, 6-4, Di Cino (n.6)-Alberti 6-3, 6-1, Bravi (n.2)-Capelli 7-6 (1), 7-6 (3).

Il giudice arbitro è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.