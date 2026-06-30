Tennis, scatta il torneo di Porto Fuori

Scatta domani sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile si parte con il primo tabellone Nc-4.5 con queste teste di serie, i 4.5 Alessandro Donati, Andrea Maroni, Alessandro Mosconi e Fabio Cossignani. Nel secondo tabellone (4.4-4.1) teste di serie ai 4.1 Daniele Miani, Leone Franchi, Leonardo Castori e Massimiliano Candolfo. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Ravaglia (3.1), n.2 Achille Mari (3.2), n.3 Alessio Argnani (3.2), n.4 Filippo Flamigni (3.2). Nel femminile si parte con il primo tabellone Nc-4.4 con Giuditta Frontali (4.4) n.1 ed Eloisa Colombelli (4.5) n.2. Nel secondo tabellone 4.2-4.1 n.1 Melania Vancini (4.1), n.2 Elena Albertazzi (4.1), nel tabellone finale guida le fila la 3.1 Federica Matteucci, davanti all’altra 3.1 Angelica Bonetti.