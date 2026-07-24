Tennis, scatta il torneo del Parckin

Ai nastri di partenza il torneo di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Scatta sabato il doppio appuntamento sui campi del Circolino, un torneo giunto alla 4° edizione. Nel maschile gli iscritti sono ben 96, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Andrea Samorì, Nicola Marchi, Carlo Conti, Fulvio Cesari, Alessandro Melega, Thomas Guidi Zoffoli, Daniele Friguglietti e al 4.2 Marco Cantagallo. Nel tabellone finale i big sono i 3.1 Luca Amati, Lorenzo Marchioni e Gregorio Russo, oltre ai 3.2 Alessandro Monti, Claudio Valerio Calabrese, Marco Cola, Flavio Millari, Luca Blatti e Morris Sciolti. Nel femminile primo tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Alessia Tacconi e Luana Lanfranchi. Nel tabellone finale guida le fila la 3.1 Federica Matteucci, davanti alle 3.2 Valentina Giulianini e Giulia D’Altri.