Tennis, scatta domani l’Open del Cicconetti

RIMINI. Scatta domani il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di un montepremi di 1000 euro. Sono 84 i giocatori al via in questa rassegna vinta cinque anni fa da Manuel Mazza su Luciano Darderi. In questa edizione guida le fila il 2.2 imolese Enrico Baldisserri, davanti ai 2.5 Luca Bartoli e Federico Baldinini ed ai 2.6 Alessio Balestrieri ed Alex Guidi. Si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Lorenzo Accreman, Nicola Tassinari, Gianmaria Sarti, Alessandro Gostoli, Vittorio Landi ed il 4.2 Pietro Fabbri.
Il torneo riminese terrà banco fino al 10 settembre ed è diretto dal giudice arbitro Simone Lusini, mentre la direttrice di gara è Sara Sirena.