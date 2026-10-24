Tennis, scatta domani il Trofeo Micheli

Scatta domani il trofeo regionale giovanile maschile a squadre “Leonardo Micheli” riservato ai nati nel 2014 e 2015. Nel 1° girone in campo Ct Zavaglia (Matteo Trioschi e Matteo Dal Fiume) e Tc Faenza B (Cesare Fiorellini e Tobia Di Diodoro). Prima giornata (dalle 15): Ct Zavaglia-Asd Doro Zeta Club B e Tc Faenza B-Ct Argenta.

Tutto romagnolo il 2° girone con TC “Luigi Laghi” Forlimpopoli (Giulio Ricci e Davide Pinto), Ct Casalboni (Diego Lombardi, Leonardo Giovanardi, Giovanni Genghini e Michele Cortesi), Tc Faenza A (Liam Lanzoni, Ludovico Tura e Tommaso Drei) e Ct Cerri (Gianmarco Silvagni, Federico Cecchi, Roberto Battarra e Guido Fabbri). Prima giornata: Ct Casalboni-Tc Faenza A e Tc “Luigi Laghi”-Ct Cerri. Nel 5° girone in campo Villa Carpena (Giacomo Barbieri, Manuel Vacca, Edoardo Garoia, Alessandro Frezza e Jacopo Mengozzi) e Ct Cesena (Pietro Allegra, Matteo Silvani e Francesco Camagni). Prima giornata: Ct Reggio Emilia-Tennis Villa Carpena, Asd Doro Zeta Club A-Ct Cesena.