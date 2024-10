Tennis, scatta al Villa Carpena il torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì”

FORLI’. Al via oggi il torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì” al Tennis Villa Carpena, dotato di 4.000 euro di montepremi. Si parte con un tabellone maschile formato da 13 giocatori, con le prime due teste di serie assegnate nell’ordine al francese Olivier Langlois ed a Marco Pincella, seguiti da Antonio Cippo e dal belga Mike Denayer. Il tabellone femminile si giocherà con la formula a girone ed è composto da quattro giocatrici, l’austriaca Christina Pesendorfer, la svizzera Angela Grosswiler e le azzurre Silvia Morotti e Vanessa Ricci. Nella categoria Quad in campo gli italiani Marco Salomone, Alfredo Di Cosmo e Hegor Di Gioia, e l’austriaco Roman Zechmeister. Il referee dell’Itf è Alessandro Provasi. Previsti anche i tabelloni dei doppi, con le ultime finali che si giocheranno domenica mattina.

Intanto prosegue al Tennis Villa Carpena la tappa del Junior Masters Road to Torino. I migliori di questo Circuito giocheranno il Master finale a Torino nella stessa settimana delle Nitto Atp Finals. Sono otto i tabelloni in programma, i singolari Under 11 e 13, maschili e femminili, ed i rispettivi doppi.

Under 11 maschile, 4° turno: Riccardo Arcangeli-Benjamin Rossi 6-2, 6-1, Tommaso Monti-Riccardo Degli Angeli 2-6, 6-3, 11-9. Quarti: Robert Sebastian Cadar (n.4)-Alessio Pinti 6-0, 7-6, Pietro Galimberti (n.2)-Alessandro Marcolini 7-6, 6-3.

Sono quattro le coppie in campo nell’Under 11 maschile, n.1 Sartori-Gentile, n.2 Galimberti-Cadar.

Nell’Under 11 femminile n.1 Anna Foschini, nel doppio n.1 Foschini-Serra Zanetti.

Nell’Under 13 maschile, 6° turno: Elias Golfieri-Dante Terzi 1-6, 6-4, 11-9, Federico Sparagi-Mattia Vincenzi 6-1, 6-2, Leonardo Romano-Elia Naldi 6-2, 6-0, Tommaso Brandano-Ludovico Zammarchi 6-3, 5-7, 12-10, Camillo Rossi-Alessandra Casanova 6-3, 7-6, Lorenzo Kapros-Luca Magnoni 2-6, 7-6, 6-4, Gianmarco Braghittoni-Francesco Paganelli 6-1, 6-2, Noè Baldini-Massimo Marcolini 6-1, 6-1.

Nel doppio n.1 Tombari-Bacchini, n.2 Tarlazzi-Rosti, n.3 Zammarchi-Grotti, n.4 Biondi-Baldini.

Nel singolare Under 13 femminile guida le fila Emma Lanzoni, davanti a Marta Gazzetti, Eliza Andra Deaconu e Serena Pellandra. 4° turno: Sofia Bianchi-Gloria Nucci 6-2, 6-3, Gaia Farolfi-Sofia Muccinelli 6-2, 6-7, 10-7,

Ottavi: Jana Savolt-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-3, Marta Bertozzi-Diamante Campana 7-6, 6-4.

Doppio, quarti: Muccinelli-Nucci b. Cova-Vanni 6-4, 7-6, Lanzoni-Samorì (n.2) b. Bertozzi-Savolt 6-2, 6-4. Semifinali per Mora-Gazzetti. Le n.1 del seeding sono Deaconu-Pellandra.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.