Tennis, Scala, Urgese, Vinetti agli ottavi a Meldola

E’ entrato nella fase più importante il torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola. Approdano agli ottavi, tra gli altri, Nicholas Scala (Davi.s Tennis Team), Christian Capacci (Villa Carpena), due portacolori del Forum Forlì, Jamal Urgese e Alex Guidi, ed Enea Vinetti (Ten Sport Center).
Tabellone finale, 3° turno: Christian Capacci (2.7)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-2, 6-3, Alex Guidi (2.6, n.8)-Andrei Matei Ganea (3.1) 6-3, 6-0, Enea Vinetti (2.6)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-3, 6-1, Jacopo Martinelli (2.6)-Giacomo Ercolani (2.8) 7-6 (4), 6-3, Jamal Urgese (2.6)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-3, 3-0 e ritiro, Nicholas Scala (2.7)-Mattia Bandini (2.6) 1-6, 7-6 (6), 6-2, Massimo Ciampalini (2.6)-Alessandro Naso (3.1) 6-2, 6-2.
Il programma prevede per domani l doppio turno, quarti dalle 10, semifinali dalle 17, gran finale lunedì sera dalle 20.