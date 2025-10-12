Tennis, Scala e Sofia Foggia vincono a Conselice

Il Ct Conselice ha ospitato il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sul gradino più alto del podio salgono Nicholas Scala e Sofia Foggia. Nel maschile successo del n.1 del seeding, Nicholas Scala. Il portacolori del Davi.s Tennis Team di Bologna ha messo in fila Giulio Campadelli Zamboni in semifinale 4-2, 4-2 e in finale Samuel Ridolfi (Top Tennis Fano) 1-4, 4-1, 10-7. Per Ridolfi successo in semifinale su Andrea Cogo 4-2, 5-4.

Nel singolare femminile si è imposta Sofia Foggia che ha battuto in semifinale Sabrina Ostasa 5-3, 2-4, 10-4 e in finale Angie Bentini (Tc Faenza) 4-5, 4-0, 10-3. In semifinale Angie Bentini ha sconfitto Martina Ronconi 4-0, 4-2.