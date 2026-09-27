Tennis: Scafoletti, Bocchini, Cola. Argnani e Venturi avanzano all’Open del Ct Cervia

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Alessio Argnani
Alessio Argnani

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, un torneo ormai tradizionale che terrà banco fino al 4 ottobre. Il montepremi complessivo è di 500 euro, il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Si qualificano dal tabellone fino ai 3.2, tra gli altri, Alberto Scafoletti, Alessandro Bocchini, Marco Cola, Alessio Argnani e Leonardo Venturi.

Tabellone 3.5-3.2, 3° turno: Mattia Vincenzi (3.2)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-2, 6-1, Marco Vittori (3.3)-Francesco Maestri (3.5) 3-6, 6-3, 10-8, Federico Passerini (3.4)-Rocco Albini (3.3) 6-3, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-3, 6-4.

Turno di qualificazione: Alberto Scafoletti (3.2, n.2)-Giorgio Vocaturo (4.2) 6-3, 7-5, Alessandro Bocchini (3.2, n.3)-Gianmaria Sarti (3.5) 6-4, 6-3, Marco Cola (3.2, n.4)-Pietro Reggiani (3.5) 6-2, 7-6, Alessandro Monti (3.2, n.6)-Francesco Mazzotti (3.3) 6-2, 6-2, Alessio Argnani (3.2, n.7)-Luca Zanca (4.1) 6-3, 6-3, Pietro Rossi (3.2, n.9)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 7-5, 6-1, Andrea Severi (3.2, n.10)-Edoardo Belletti (3.2) 6-2, 6-0, Leonardo Venturi (3.3)-Filippo Marcaccini (3.2, n.12) 6-3, 6-4.

A seguire il tabellone dei 3.1 che vede come principali big i 3.1 Davide Ruggeri, Mattia Sartoni, Riccardo Livi, Iangrabriel Ferrara, Francesco Pazzaglini, Edoardo Pozzi, Andrea Scazzieri, Ernesto Stentella Liberati, Gianfilippo Falconi, Marco Menichetti ed Alessandro Casanova.

I big sono il 2.1 Daniel Bagnolini ed i 2.5 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Federico Baldinini, Mattia Bandini. Enea Vinetti e Jamal Urgese.

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