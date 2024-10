Tennis, Savolt e Bertozzi nei quarti al Carpena

Prosegue al Villa Carpena la tappa del Junior Masters Road to Torino. I migliori di questo Circuito giocheranno il Master finale a Torino nella stessa settimana delle Nitto Atp Finals. Sono otto i tabelloni in programma, i singolari Under 11 e 13, maschili e femminili e i rispettivi doppi. Under 11 maschile, quarti: Robert Sebastian Cadar (n.4)-Alessio Pinti 6-0, 7-6, Pietro Galimberti (n.2)-Alessandro Marcolini 7-6, 6-3, Riccardo Sartori (n.1)-Riccardo Arcangeli 6-4, 6-2, Diego Gentile (n.3)-Tommaso Monti 6-3, 6-4. Under 13 maschile, sesto turno: Elias Golfieri-Dante Terzi 1-6, 6-4, 11-9, Federico Sparagi-Mattia Vincenzi 6-1, 6-2, Leonardo Romano-Elia Naldi 6-2, 6-0, Tommaso Brandano-Ludovico Zammarchi 6-3, 5-7, 12-10, Camillo Rossi-Alessandro Casanova 6-3, 7-6, Lorenzo Kapros-Luca Magnoni 2-6, 7-6, 6-4, Gianmarco Braghittoni-Francesco Paganelli 6-1, 6-2, Noè Baldini-Massimo Marcolini 6-1, 6-1. Il primo che ha conquistato i quarti è stato Tommaso Brandano. Under 13 femminile: quarto turno: Sofia Bianchi-Gloria Nucci 6-2, 6-3, Gaia Farolfi-Sofia Muccinelli 6-2, 6-7, 10-7, Ottavi: Jana Savolt-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-3, Marta Bertozzi-Diamante Campana 7-6, 6-4.