Tennis, Savino, Tomasetti, Pucci al 4° turno al Parckin

Protagonista in questi giorni il torneo di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Avanzano nel tabellone di 4° maschile, tra gli altri, Giulio Savino (Ct Casalboni), Giovanni Tomasetti (Ct Massa), Under 12, che ha vinto la sfida generazionale contro Riccardo Muccioli (Ct Cesena), Fabrizio Pucci (Ct Casatorre). Tabellone di 4°, terzo turno: Elia Farneti (4.3)-Riccardo Bornacin (4.3) 6-3, 6-1, Nicola Calanca (4.5)-Gregorio Valducci (4.3) 6-3, 6-2, Giacomo Solfrini (4.4)-Enea Venturini (4.3) 6-3, 6-3, Giulio Savino (4.3)-Mirko Viroli (4.4) 6-4, 6-0, Giovanni Tomasetti (4.3)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-4, 0-6, 11-9, Fabrizio Pucci (4.3)-Domenico Gasperini (4.4) 4-6, 6-0, 10-6.
Femminile turno di qualificazione Nc: Melania Vancini (4.1)-Luana Lanfranchi (4.1, n.2) 6-4, 6-3.