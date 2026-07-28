Tennis, Savini, Muratori, Morosini avanti al Forum

Entra nel vivo il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo”. Tabellone 2.8-2.5, primo turno: Enea Castelvetro (2.8)-Andrea Niquoziani (3.2) 6-4, 6-2, Matteo Bezzi (3.2)-Jacopo Liverani (2.8) 4-6, 6-4, 6-1. Secondo turno: Beniamino Savini (2.7)-Alessio Argnani (3.2) 6-3, 6-2, Andrea Rondoni (2.7)-Alessandro Vignali (2.8) 6-1, 6-3, Riccardo Muratori (2.7)-Filippo Conti (3.2) 7-6 (4), 6-0, Matteo Mucciarella (2.7)-Enea Carlotti (3.1) 6-2, 3-6, 6-4, Luca Morosini (3.1)-Giovanni Farolfi (2.8) 6-2, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Marco Vittori (3.3) 6-0, 6-0.