Tennis, Savini e Muraccini al 4° turno all’Ippodromo

Tennis
  • 29 giugno 2026
Gabriele Sgroi
Gabriele Sgroi

Entra nel vivo il tabellone finale, sui campi del Tc Ippodromo di Cesena, della terza edizione del torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini”. Secondo turno tabellone finale: Pasquale Schiavone (2.8)-Pietro Tombari (3.1) 6-2, 7-5, Alessandro Galassi (2.8)-Riccardo Muratori (2.7) 3-6, 6-3, 12-10, Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-4, 6-4, Diego Cencini (2.8)-Pietro Vagnini (2.8) 6-4, 7-5, Enea Castelvetro (2.8)-Alessio Argnani (3.2) 6-0, 7-5, Frederick Cortesi (2.8)-Alessandro Cortesi (3.2) 6-1, 7-5, Simone Piraccini (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-3.

Terzo turno: Beniamino Savini (2.7)-Andrea Tinarelli (3.1) 6-3, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Luca Lorenzi (3.1) 6-3, 6-2.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui