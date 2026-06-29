Tennis, Savini e Muraccini al 4° turno all’Ippodromo

Entra nel vivo il tabellone finale, sui campi del Tc Ippodromo di Cesena, della terza edizione del torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini”. Secondo turno tabellone finale: Pasquale Schiavone (2.8)-Pietro Tombari (3.1) 6-2, 7-5, Alessandro Galassi (2.8)-Riccardo Muratori (2.7) 3-6, 6-3, 12-10, Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-4, 6-4, Diego Cencini (2.8)-Pietro Vagnini (2.8) 6-4, 7-5, Enea Castelvetro (2.8)-Alessio Argnani (3.2) 6-0, 7-5, Frederick Cortesi (2.8)-Alessandro Cortesi (3.2) 6-1, 7-5, Simone Piraccini (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-3.
Terzo turno: Beniamino Savini (2.7)-Andrea Tinarelli (3.1) 6-3, 6-1, Mattia Muraccini (2.7)-Luca Lorenzi (3.1) 6-3, 6-2.