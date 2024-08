Tennis, Savini e Giorgetti vincono al Ct Parckin Cesenatico

Beniamino Savini si aggiudica il torneo nazionale di 3° categoria maschile sui campi del Circolo Tennis Parckin “Circolino” di Cesenatico. Il giovane portacolori del Tc Ippodromo, testa di serie n.4, ha battuto in semifinale il 3.2 Federico Strocchi per 7-6 (4), 6-3 ed in finale, nel derby del Club cesenate, Michael Francia per 6-4, 6-2.

Ottavi: Tommaso Mengoli (3.2)-Giovanni Asprenti (3.1, n.5) 6-1, 6-4, Enea Carlotti (3.2)-Francesco Passerini (4.3) 7-6 (3), 6-3, Andrea Vai (3.1, n.3)-Oscar Bisacchi (3.5) 7-5, 6-2, Luca Gori (3.1, n.1)-Morris Sciolti (3.5) 6-1, 6-1, Federico Strocchi (3.2)-Filippo Flamigni (3.2) 6-1, 2-0 e ritiro, Beniamino Savini (3.1, n.4)-Andrea Borghetti (3.4) 6-1, 6-4, Michael Francia (3.2)-Luca Ruggeri (3.2) 6-3, 6-1, Pierre Rael Mayele (3.1, n.2)-Andrea Monti (3.3) 6-4, 6-1.

Quarti: Savini-Mengoli 4-6, 6-4, 10-6, Carlotti-Vai 0-6, 6-1, 10-8, Strocchi-Gori 6-3, 6-2, Francia-Mayele 6-0, 6-0. Semifinali: Francia-Carlotti 3-6, 6-1, 10-3. Nel torneo a conclusione Nc vittoria di Lorenzo Pistocchi (n.1) in finale su Enrico Bianconi per 6-2, 0-6, 12-10, nel tabellone di 4° si è imposto Fabio Bernagozzi (4.1) in finale su Francesco Passerini (4.3) per ritiro.

Nel femminile successo sui campi di casa per la savignanese Chiara Giorgetti che in finale ha battuto 6-2, 3-6, 10-7 Viola Ranieri (Ct Rovereto).

Quarti: Chiara Giorgetti (3.1, n.1)-Martina Ronconi (3.3) 6-2, 6-2, Matilde Morri (3.3)-Valentina Giulianini (3.2, n.4) 5-0 e ritiro. Semifinali anche per Beatrice Iemmi (3.4) e Viola Ranieri (3.3). Semifinali: Ranieri-Iemmi 6-7 (3), 6-3, 10-6, Giorgetti-Morri 6-1, 3-6, 10-1. Nel tabellone a conclusione di 4° vittoria della 4.2 Benedetta Tolomei (Forum Forlì) in finale su Bernadetta Soriano (4.1 del Ct Rimini), testa di serie n.1, per 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è stato Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.

Altri due tornei

Intanto da oggi scattano altri due tornei sui campi del Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Si tratta del torneo di doppio maschile limitato ai 3.4 che vede al via 20 coppie, diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, e del torneo di 4°, maschile e femminile, che terrà banco fino al 25 agosto. Queste le teste di serie del doppio: n.1 Bellarmino-Ceccarelli, n.2 Terranova-Gnoli, n.3 Bacchini-Muratori, n.4 Nicolella-Rocchi.

Nel singolare maschile sono 99 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, nel tabellone finale teste di serie nell’ordine ai 4.1 Alessandro Terranova, Luca Amati, Alessandro Gaudenzi, Francesco Mazza, Mario Nannucci, Marco Mentili, Valerio Ferrari, Lorenzo Giovanardi, Massimo Benvenisti, Fabio Tedeschi e Paolo Duranti. Nel femminile (15 iscritte) le 4.2 Sofia Marino e Lucia Bassi sono le prime due del seeding nel primo tabellone, in quello finale n.1 Paola Vergata (4.1), n.2 Cristina Carattoni (4.1). Anche questo torneo è diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, direttrice di gara Rossella Mercadini.