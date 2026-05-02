Tennis, Satta, un doppio... coi Fiocchi a Lione

Tennis
  • 02 maggio 2026
Alessandro Fiocchi e Niccolò Satta
Alessandro Fiocchi e Niccolò Satta

Brillante risultato di Niccolò Satta nel torneo Itf Junior di Lione (J60, terra). Il ravennate, in coppia con Alessandro Fiocchi, ha infatti vinto il titolo di doppio battendo Cristea-Yuzov (Sui-Rus) 6-3, 7-6 (6), i francesi Latrubesse-Vukovic 7-6 (4), 7-6 (5), in semifinale Joggerst-Muerner (Ger-Sui) 7-6, 6-4 e in finale la coppia spagnola formata da Toni Escarda Pineiro e Marco Quesada Arruza 6-3, 6-4.

Intanto Gaia Donati si ferma nei quarti nel torneo Itf Junior Tour di Skopje (J60, terra). La ravennate ha battuto all’esordio la danese Nora Juncher Kjellin 7-6 (5), 6-2, poi la serba Verica Zrnic e negli ottavi l’israeliana Shira Dvir, testa di serie n.6, 6-1, 7-6 (4). Nei quarti è arrivata la sconfitta 7-5, 4-6, 10-6 contro la danese Sophia Valsted.

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