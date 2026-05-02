Tennis, Satta, un doppio... coi Fiocchi a Lione

Brillante risultato di Niccolò Satta nel torneo Itf Junior di Lione (J60, terra). Il ravennate, in coppia con Alessandro Fiocchi, ha infatti vinto il titolo di doppio battendo Cristea-Yuzov (Sui-Rus) 6-3, 7-6 (6), i francesi Latrubesse-Vukovic 7-6 (4), 7-6 (5), in semifinale Joggerst-Muerner (Ger-Sui) 7-6, 6-4 e in finale la coppia spagnola formata da Toni Escarda Pineiro e Marco Quesada Arruza 6-3, 6-4.

Intanto Gaia Donati si ferma nei quarti nel torneo Itf Junior Tour di Skopje (J60, terra). La ravennate ha battuto all’esordio la danese Nora Juncher Kjellin 7-6 (5), 6-2, poi la serba Verica Zrnic e negli ottavi l’israeliana Shira Dvir, testa di serie n.6, 6-1, 7-6 (4). Nei quarti è arrivata la sconfitta 7-5, 4-6, 10-6 contro la danese Sophia Valsted.