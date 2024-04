Tennis, Satta in semifinale a Barcellona, la Coppa delle Viole entra nel vivo

Ottimo risultato per Niccolò Satta nel torneo Tennis Europe Under 16 spagnolo di Gurb-Vic (Barcellona), torneo di 1° categoria (terra). Il ravennate portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.5, ha battuto al 1° turno lo spagnolo Alex Escofet Berge per 6-4, 6-3, al 2° turno l’altro spagnolo Gonzalo Corrales Chavarria per 6-0, 6-2 e nei quarti il rumeno Vlad Secara (qualificato) per 6-2, 6-1. Ora contro lo spagnolo Adria Velazquez Farre (wild-card) per un posto in finale. Lo stesso Satta, in coppia con Federico Gargano (n.3) è in finale in doppio dopo i successi nei quarti su Blasi-Socas (Esp) per 6-4, 6-4, ed in semifinale su Dujka-Hjorteland (Cze-Nor, n.2) per 7-6 (8), 6-2. Finalissima venerdì contro il tandem composto da Alessandro Maina e Francesco Pansecchi (n.4).

Coppa delle Viole

Intanto entra nel vivo una classicissima del tennis giovanile italiano, la 45esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile nazionale, in programma fino al primo maggio sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Anche quest’anno saranno protagoniste le categorie Under 10-12-14-16, sia maschili che femminili. Sono 248 i giocatori al via, di cui 46 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno del primo tabellone: Pietro De Cesare-Tommaso Drei 6-2, 6-3. 2° turno: Liam Lanzoni-Manuel Vacca 6-1, 6-0, Filippo Guerrini-Tommaso Trioschi 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile (15 iscritte) si parte con il primo tabellone che vede teste di serie n.1 Greta Bonaventura, n.2 Mia Zanzi, nel secondo tabellone n.1 Virginia Arduini, n.2 Anna Foschini, nel tabellone finale n.1 Ilinka Cilibic, n.2 Martina Ruggeri. Primo tabellone, 2° turno: Greta Bonaventura (n.1)-Gemma Pollini 6-2, 6-4.

Notevole la partecipazione all’Under 12 maschile, ben 47 iscritti. Secondo tabellone, 1° turno: Alessandro Bonetti-Tommaso Sora 6-1, 7-5, Alberto Marciano-Matteo Bocedi 0-6, 6-3, 10-6, Lorenzo Casadei-Gregorio Castiglione 7-5, 4-6, 10-8.

2° turno: Alessandro Marcolini-Aaron Cavallini 6-0, 6-1, Federico Montuschi-Riccardo Degli Angeli 6-2, 6-0, Riccardo Arcangeli-Andrea Caminati 6-0, 6-0.

Il torneo Under 14 maschile, con i suoi 67 iscritti, è certamente il più partecipato. Seconda sezione 2° turno: Gianmaria Sarti-Tommaso Patrignani 6-1, 6-0. 3° turno: Federico Sparagi-Giulio Gallani 6-3, 6-4, Samuel Cavallini-Alberto Padovani 6-4, 6-3, Nicolò Della Chiara-Samuele Longhi 6-0, 6-1, Tommaso Brandano-Filippo Albarello 7-5, 1-6, 10-7, Alberto Battaglini-Gian Battista Merlini6-3, 4-6, 10-2, Giovanni Maria Bucari-Gilberto Bach Poletti 6-3, 7-5, Camillo Rossi-Leone Franchi 6-2, 6-2, Matteo Rossi-Giorgio Feruzzi 6-0, 6-0.

Nel tabellone finale n.1 Riccardo Bogdan Pastrav, Diego Tarlazzi, Lorenzo Neri e Giovanni Neri.

Nell’Under 14 femminile (25 iscritte) nel tabellone finale n.1 Emma Lanzoni, n.2 Ayya Zeid Al Kilani, n.3 Ilinka Cilibic, n.4 Sofia Baldani.

Primo tabellone 4° turno: Gaia Farolfi-Anna Parmeggiani (n.1) 6-1, 6-3, Flora Zanzi (n.2)-Eileen Magnani 6-4, 7-5.

Buona anche la partecipazione nell’Under 16 maschile (39 al via). Secondo tabellone 2° turno: Sohan Telesca-Francesco Pelloni 6-2, 6-4, Mattia Sirilli-Adriano Calabrese 6-2, 7-6, Ernesto Liberati Stentella-Daniel Pellegrini 6-1, 6-1.

Nell’Under 16 femminile n.1 Sara Aber, n.2 Nicole Ballotta, n.3 Greta Degli Angeli, n.4 Gioia Bassi.