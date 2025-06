Tennis, Satta e Leonardi in semifinale allo Zavaglia

Avanza, sui campi del Ct Zavaglia e del Circolo Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”, il torneo Open maschile che mette in palio una wild-card per le qualificazioni per il Challenger Atp del Club La Meridiana. Approdano alle semifinali due giovani romagnoli, il ravennate Niccolò Satta e il cesenate Fabio Leonardi, allievo della Galimberti Academy. Quarti: Niccolò Satta (2.4)-Andrea Rondoni (2.6) 6-2, 6-1, Fabio Leonardi (2.6)-Luigi Corrias (2.4) 7-5, 6-1.

Intanto è alle battute finali il torneo di 4° categoria allo Zavaglia di Ravenna. Il primo finalista è Enrico Pompignoli (Tc Castelbolognese) che ha battuto Stefano Cornacchia (n.1) 4-6, 7-6, 10-3.