Tennis: Satta e Aber a segno in Slovenia, Gaio e Bondioli avanti tutta

RADOMLJE. Due ravennati, Niccolò Satta e Sara Aber, entrambi portacolori del Ct Zavaglia, protagonisti nel torneo Itf Junior sloveno di Radomlje (J60, terra). Niccolò Satta è entrato in tabellone come Junior Regional Reserved ed al 1° turno ha battuto il montenegrino Jovan Tomovic per 6-4, 3-6, 7-6 (4) ed al 2° turno il bulgaro Yoan Naydenov (n.5) per 2-6, 6-3, 6-0. Ora ottavi contro lo sloveno Matic Hribar (n.11). Ottavi anche per il forlivese Alex Guidi e Pietro Briganti. Il primo (n.6) ha esordito direttamente al 2° turno battendo 6-3, 6-0 la wild-card slovena Niki Gaber Bole, ora ottavi contro il croato Anton Stipetic, Molto bravo Pietro Briganti a qualificarsi mettendo in fila lo svedese Kenan Alisic per 6-2, 6-0, il croato Dominik Banovic per 6-2, 6-3 e lo sloveno Luka Petrovic per 6-3, 6-2, poi nel tabellone finale successi sul francese Yanael Beranger per 7-6 (4), 3-6, 6-1 e sull’algerino Arris Bahloul (n.14) per 6-3, 6-1. Ora ottavi contro lo sloveno Vid Mohar (n.4). Doppio, 1° turno: Cappellari-Dresseno b. Satta-Semenic (Ita-Slo) 5-2 e ritiro, Briganti-Laviola b. Porsch-Sparding (Ger) 3-6, 6-2, 12-10, 2° turno: Briganti-Laviola contro Gribyakin-Hemetzberger (Est-Aut, n.6), Amarandei-Guidi (n.2) contro Mohar-Skorjanc (Slo). Nel femminile brava Sara Aber a qualificarsi grazie ai successi sulla francese Sarah Maria Filipa Jukic per 6-0, 6-0 e su Linda Siclari per ritiro, poi all’esordio nel main-draw la ravennate ha battuto l’austriaca Paulina Maier per 6-3, 6-3, prima della sconfitta per 6-3, 6-0 contro la slovena Kaja Najzer (n.13). Doppio, 2° turno: Aber-Lanzillo contro Galli-Oyonarte (Ita-Esp, n.4). Satta e Aber sono seguiti in Slovenia dal maestro Ronnj Capra.

BOLZANO. Federico Gaio avanza in Alto Adige. Il faentino n.2 del seeding approda agli ottavi nel torneo Itf Men’s Future di Bolzano, il “Sparkasse Alperia Trophy” (25.000 dollari, terra), battendo all’esordio Gianluca Carlini, giocatore proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-2. In grande evidenza anche Filippo Mazzola, allievo della Galimberti Tennis Academy, che dopo essersi qualificato ha battuto 6-4, 6-4 Gabriele Maria Noce. Negli ottavi: Gaio-Gabriele Bosio e Mazzola-Liliam Marmousez (Fra). Intanto Federico Bondioli parte con il piede giusto nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future serbo di Kursumljiska Banja (15.000 dollari, terra). Il ravennate (n.3 del seeding) all’esordio ha battuto 6-2, 6-4 il serbo Sasa Markovic. Ora per il romagnolo ottavi contro l’austriaco Jan Kobierski (qualificato).