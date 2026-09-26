Tennis, Sarti, Vincenzi, Venturi avanti a Cervia

Avanza il torneo Open maschile del Ct Cervia. Tabellone 3.5-3.2, terzo turno: Nicolò Ceccarelli (3.2)-Alessandro Mariani (3.4) 6-0, 7-5, Andrea Severi (3.2, n.10)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-2, 6-0, Edoardo Belletti (3.2)-Matteo Rossi (3.4) 6-3, 6-3, Giorgio Vocaturo (4.2)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-2, 6-0, Gianmaria Sarti (3.5)-Federico Attanasio (3.3) 6-3, 6-3, Francesco Mazzotti (3.3)-Mattia Foschi (3.4) 3-0 e ritiro, Mattia Vincenzi (3.2)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-2, 6-1, Filippo Marcaccini (3.2, n.12)-Tommaso Pilati (3.2) 4-4 e ritiro, Leonardo Venturi (3.3)-Achille Mari (3.2) 6-4, 6-1.