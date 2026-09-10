Tennis, Sarti, Pasini, Pelliccioni qualificati a San Marino

Avanza il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Michele Longoni (4.1)-Samuele Cardinali (4.1, n.7) 6-0, 6-3, Carlo Conti (4.1, n.1)-Andrea Franciosi (4.3) 6-1, 6-0, Fabio De Santis (4.1, n.4)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-1, 6-2, Francesco Pio William Pelliccioni (4.4)-Marco Mazza (4.1, n.5) 6-4, 6-3, Loris Pasini (4.1, n.6)-Loris Volpinari (4.2) 6-0, 7-5, Daniele Mastromattei (4.1, n.3)-Matteo Muccioli (4.3) 6-1, 6-4, Gianmaria Sarti (4.1, n.2)-Marco Benassi (4.3) 6-1, 6-2.

Ora il tabellone di 3° categoria, che vede nell’ordine i 3.1 Matteo Culcasi, Leonardo Bartoletti e i 3.2 Francesco Pazzaglini, Alberto Levoni e Alessandro Manduchi nel ruolo di teste di serie. Spicca all’esordio il derby dei presidenti tra Elia Santi, presidente della Federazione Sammarinese Tennis e Fabio De Santis del Tc Viserba.