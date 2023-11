Sara Sirena ha vinto il Master Regionale nel tabellone Over 40 (limitato ai 2.8) andato in scena al Circolo Tennis Castenaso. La 2.8 maestra del Ct Cicconetti, testa di serie n.2, ha messo in fila nei quarti la 3.4 Annalisa Munari per 6-0, 6-2, in semifinale la compagna di squadra Manuela Benedettini (3.4), testa di serie n.3, per 6-3, 6-2 ed in finale la 3.3 Paola Menozzi, testa di serie n.1. La vittoria nel Master corona una bellissima stagione per la giocatrice riminese.