Tennis, Sara Milanese vince la prequalificazione agli Internazionali Bnl del Villa Carpena

CARPENA. Sui campi del Tennis Villa Carpena si è concluso il torneo di prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia femminili 2025 (il montepremi complessivo era di 10.000 euro).

Nel tabellone principale successo di Sara Milanese che in una finale piuttosto equilibrata ha battuto 7-5, 6-4 Angelica Raggi. In semifinale la 2.3 portacolori del Ct San Giorgio del Sannio, testa di serie n.5, ha battuto nettamente 6-2, 6-2 la 2.4 Vittoria Modesti (n.9), mentre la 2.3 Angelica Raggi (n.3), portacolori dell’At Verona, si era imposta per 6-2, 6-3 sulla 2.5 Rebecca Bonello.

Alle battute finali anche il tabellone di doppio Open dove ha vinto la coppia formata da Emma Martellenghi e Cristina Pescucci, testa di serie n.3, in finale sul tandem formato da Caterina Odorizzi ed Alice Gubertini (n.4) per 6-3, 4-6, 10-3. Semifinali: Odorizzi-Gubertini (n.4) b. Aratari-Donati 6-2, 6-2, Martellenghi-Pescucci (n.3) b. Pellandra-Lanzoni 6-2, 6-0.

Notevole il bilancio del torneo che ha visto 167 iscritte al singolare, oltre a 27 coppie e a 25 giocatrici di 4°, da sottolineare che su 246 iscrizioni ben 97 venivano dall’Emilia Romagna. Ora le vincenti dei tornei del Carpena le ritroveremo tra qualche giorno al Foro Italico alle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia.

Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, mentre il direttore di gara è stato Giovanni Pacchioni.