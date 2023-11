Tennis, Sara Errani subito eliminata al Wta 125 di Colina

Sara Errani sconfitta all’esordio nel torneo Wta 125 cileno di Colina (115.000 dollari, terra), l’LP Open by IND. La massese, testa di serie n.4, al 1° turno è stata battuta 6-1, 7-6 (1) dall’ucraina Yulia Starodubtsewa. Peccato perché la romagnola non ha sfruttato due set-point quando è andata a servire sul 5-4 nel secondo set, poi la solida giocatrice ucraina si è imposta nel tie-break.

Monastir. Al via il tabellone principale nel torneo Itf Men’s Future tunisino dotato di 15.000 dollari (hard outdoor) a Monastir. Andrea Picchione (n.3) affronta oggi il tedesco Jakob Schnaitter. Sempre oggi torna in campo Federico Bondioli nei quarti del doppio, in coppia con Giunta affronta Beaupain-Bourgois (Bel-Fra).

Valencia. Nel torneo Itf Men’s Future spagnolo di Valencia (15.000 dollari, terra) sconfitto in doppio Noah Perfetti. Doppio, 1° turno: Perfetti-Valle battuti 6-2, 6-4 da Bogo-Escurra Isnardi (Bra-Par).