Sara Errani all’Italy Major Padel ha rilasciato una intervista a Sky: “Il padel mi piace tantissimo, sono felice di avere questa opportunità. Voglio vincere sempre, anche quando gioco a carte”. E sul futuro, tra tennis (dove proseguirà solo in doppio) e padel, ammette: “Non smettere mai è dura. Se quest’anno continuerà così bene, molto probabilmente andrò avanti anche l’anno prossimo. Poi vediamo come va. Cercherò di mettere in mezzo qualche torneo di padel”.