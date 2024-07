Tennis, Sara Errani saluta il singolare alle Olimpiadi dopo un doppio 6-0

Sara Errani incassa un pesante 6-0, 6-0 dalla cinese Qinwen Zheng, testa di serie n.6, n.7 del ranking mondiale, nel 1° turno del torneo Olimpico di Parigi. Curiosamente non c’è stato match esattamente come l’anno scorso nel torneo Wta di Palermo, quando la cinese superò la romagnola all’esordio, mentre quest’anno la stessa sfida, in Sicilia, ha visto il successo della 21enne di Shiyan con un più ordinario 6-3, 6-2. Differenza in campo notevole e Sara con la testa al doppio, la sua specialità, da giocare in giornata. E pure la massese le ha provate tutte per evitare il doppio “bagel”, anche il serve & volley, ma si è visto che proprio non riesce a digerire il tennis violento della cinese. Il primo set è un incubo per l’azzurra che incassa un 6-0 in appena 25 minuti. Sara mette dentro l’82% di prime ma porta a casa solo il 29% dei punti. Soprattutto realizza un solo vincente contro i 13 di Qinwen a parità di errori non forzati, 7 per entrambe. Nel secondo set la romagnola perde la battuta al 2° game, in quello successivo Sara ha quattro possibilità per il controbreak ma non le sfrutta e la finalista dell’Australian Open si incammina verso il facile successo finale.