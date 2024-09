Continua l’estate d’oro di Sara Errani Dopo l’oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Jasmine Paolini, la tennista di Massa Lombarda conquista anche la vittoria prestigiosa agli Us Open con Andrea Vavassori. Battendo in due set la coppia Townsend-Young con il punteggio di 7-6, 7-5 diventano la prima coppia formata unicamente da italiani a vincere un torneo del Grande Slam in doppio misto.