Tennis, Sara Errani nel tabellone al Roland Garros

Sara Errani entra in tabellone al Roland Garros. La 37enne di Massa Lombarda, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, ha sconfitto con un doppio 7-6 la romena Elena-Gabriela Ruse nel match decisivo. Per la romagnola, numero 95 al Mondo, è la quattordicesima partecipazione al torneo parigino: il punto più alto nel 2012, quando arrivò in finale, dove si arrese a Maria Sharapova. Sara Errani sarà presente anche nel tabellone di doppio insieme a Jasmine Paolini: qui la romagnola vinse in coppia con Roberta Vinci nell’anno di grazia 2012 e arrivò in finale anche nelle due successive edizioni.