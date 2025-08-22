Tennis, Sara Errani, gioia in famiglia: “Di puro cuore e mentalità Mamba” VIDEO

Scene familiari di un successo. Perché ormai quello di Sara Errani e Jasmine Paolini è un bel gruppo di amici ed anche parenti. Poche ore dopo il successo nel doppio misto agli Us Open la giocatrice romagnola ha festeggiato con tutto il team, che comprende il fratello Davide, suo manager e addetto stampa, e naturalmente con la compagna di doppio Jasmine Paolini seguita in questa trasferta statunitense dal tecnico faentino Federico Gaio, e con il compagno di doppio misto Andrea Vavassori. Significative le parole con le quali Davide ha commentato il successo su Facebook: “Di puro cuore e mentalità Mamba”.