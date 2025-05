Sara Errani è stata eliminata al primo turno degli Internazionali d’Italia. La veterana massese ha perso in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 contro la giapponese Naomi Osaka che ora affronterà la ceca Marie Bouzkova. “Questo è il mio ultimo anno in singolo - ha detto Sara - probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare e non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio”.