Nuova strepitosa finale in doppio misto per Sara Errani, in coppia Andrea Vavassori. I campioni degli Us Open, teste di serie numero 3, hanno battuto molto nettamente nella prima semifinale al Roland Garros la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dalla cinese Shuai Zhang, n.2 del tabellone, per 6-2, 6-3. Ora finalissima contro gli statunitensi Townsend-King.