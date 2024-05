ROMA. Sara Errani torna a un prestigioso successo. La tennista romagnola, in coppia con Jasmine Paolini, ha vinto il torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia a Roma. Nella finale disputata sul campo centrale hanno battuto Coco Gauff ed Erin Routliffe per 6-3, 4-6, 10-8. L’ultima vittoria italiana risaliva al 2012 proprio con la stessa Errani che in coppia con Roberta Vinci aveva battuto il duo Elena Vesnina-Ekaterina Makarova con un 6-2, 7-5.