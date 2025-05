Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono gli Internazionali d’Italia

ROMA. Sara Errani e Jasmine Paolini firmano una grande impresa, la seconda vittoria consecutiva nel doppio agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi hanno battuto in finale per 6-4, 7-5 la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens. Dopo il trionfo in singolare contro Coco Gauff, Jasmine Paolini ha conquistato anche il titolo in doppio femminile. E’ la prima a vincere entrambi i titoli femminili, singolare e doppio, nello stesso anno al Foro Italico dal 1990, quando ci riuscì Monica Seles.