Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini ospiti a “Che Tempo Che Fa”

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno ospiti in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 7 dicembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Le due campionesse olimpiche in carica, terze migliori tenniste nella classifica mondiale di doppio, insieme hanno vinto 9 tornei di cui 4 solo nel 2025: i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, che segna il primo Slam nella carriera di Jasmine Paolini. Hanno inoltre vinto ai China Open e agli Upper Austria Ladies Linz nel 2024 e ai Jasmin Open nel 2023. L’oro olimpico ottenuto a Parigi 2024 è la prima medaglia d’oro olimpica in tutta la storia del tennis italiano.