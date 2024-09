Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori in finale nel doppio misto agli Us Open

Un’altra perla nel magnifico 2024 di Sara Errani. Con il punteggio di 6-3 7-5 storica vittoria dell’Italia con Andrea Vavassori e Sara Errani che nella semifinale del doppio misto agli Us Open che hanno prevalso sulla coppia Kovacevic Grant. I due italiani avevano già ottenuto il record, quello di giungere per primi alla semifinale di Flushing Meadows ed ora si trovano ad accedere alla finale, andando alla ricerca della vittoria. La coppia azzurra ha superato i padroni di casa Aleksandar Kovacevic e Tyra Grant in poco più di un’ora e un quarto. Giovedì giocheranno in finale contro un’altra coppia statunitense, formata da Taylor Townsend e Donald Young.