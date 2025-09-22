Tennis, Sara Errani ancora in cima al mondo: “Sto pensando di smettere, ma come si fa se si continua a vincere?”

Servivano due match perfetti alle azzurre per battere gli Stati Uniti nella finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen e sono puntualmente arrivati, al di là forse delle più ottimistiche previsioni. Perché battere gli Stati Uniti quattro set a zero in finale è stato straordinario. Due titoli conquistati in tre finali disputate negli ultimi tre anni, un cammino strepitoso.

Nel primo singolare, quello tra le numero due dei rispettivi team, Elisabetta Cocciaretto, n.91 del ranking, ha sconfitto 6-4, 6-4 Emma Navarro, n.18 Wta vincendo tutti gli ultimi quattro game. Settimana spettacolare per la giocatrice di Fermo che ha vinto il ballottaggio per il singolare con la verucchiese Lucia Bronzetti, penalizzata da un piccolo infortunio nei primi giorni della trasferta cinese.

Nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini, n.8 del ranking, ha sconfitto 6-4, 6-2 Jessica Pegula, n.7 Wta.

Per Lucia Bronzetti tanto tifo dalla panchina, per lei si tratta del secondo titolo consecutivo. «E magnifico era un sogno l’anno scorso, quest’anno non so trovare una parola più grande, siamo una squadra unita, fantastica, ci conosciamo bene fuori dal campo e in campo tutte danno il massimo. Ci dobbiamo ancora svegliare per capire la grandezza di questa impresa. Quello che potevo fare da fuori l’ho fatto, ho cercato di supportare le ragazze che sono state favolose, siamo veramente contente».

Sara Errani è raggiunte, è al suo quinto successo nel mondiale a squadre. «E’ incredibile il quinto successo in BJK Cup, sono la donna dei record? Sto pensando di smettere ma come faccio a smettere se si continua a vincere? Non c’è mai il momento giusto. E’ stato bello condividere la settimana con tutte le mie compagne, ci divertiamo, insieme stiamo bene, in queste condizione è facile dare il massimo, il supporto di tutte ti aiuta a dare di più in campo. Mentalmente pensiamo solo a un passettino alla volta, tutte a lottare in campo e noi da fuori abbiamo dato il nostro supporto».

Ora la truppa si sposta a Pechino dove è in programma un Wta 1000, nuovo episodio della saga Errani-Paolini.

