Tennis, Sara Errani 10 anni dopo torna in finale a Roma

Con un prestazione magnifica Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’ingresso in finale in doppio agli Internazionali d’Italia. In semifinale le due azzurre hanno liquidato 6-1, 6-2, in un’ora esatta di gioco, le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, mai entrate in partita. E così a dieci anni dall’ultima volta (Errani-Vinci 20124) c’è di nuovo una coppia tutta italiana all’ultimo atto.

Per Sara e Jasmine è la quarta finale in coppia della carriera dopo Melbourne 1 (cemento) 2022, Monastir (cemento) 2023 e Linz (veloce indoor) lo scorso febbraio: in Tunisia e Austria hanno vinto. «L’agonismo è sempre lo stesso come la passione enorme per questo sport. Sono felicissima, è stato un match perfetto: Jasmine è troppo forte. Ci abbiamo creduto per tutta la settimana e anche il pubblico che ci ha sostenuto: ci vediamo domenica» è stato il primo commento della romagnola.

Domani Errani e Paolini si giocheranno il titolo con le vincenti della sfida tra la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding, e le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng.

Errani-Paolini è l’ottava coppia italiana che raggiunge la finale in doppio agli Internazionali. La massese con la Vinci ha vinto nel 2012 e ha raggiunto la finale nelle due annate successive. La strada verso Parigi è sempre più in discesa.

Reggio Emilia

Enrico Dalla Valle in semifinale nel torneo Itf Men’s Future di Reggio Emilia (25.000 dollari, terra). Il ravennate ha battuto nei quarti La Vela 6-4, 4-6, 6-4 e in semifinale se la vede contro l’olandese Jelle Sels. Nei quarti si sono fermati sia Lorenzo Rottoli (6-4, 6-3 contro Giovanni Fonio) che Andrea Picchione (6-3, 6-2) contro Martin Klizan.

Antalya

Alberto Bronzetti si ferma nei quarti nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya (15.000 dollari, terra). Il riminese portacolori del Tc Viserba è stato sconfitto 2-6, 6-4, 6-1 dal francese Pierre Delage. Ottimo il torneo del riminese partito dalle qualificazioni.

