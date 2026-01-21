Tennis, sarà Bilardo-Filippi la finalissima dell’Open “Da Giovanni” alla Buscherini

FORLI’. Sarà tra Jacopo Bilardo e Nicola Filippi, due forlivesi, la finale del torneo nazionale Open della Polisportiva Buscherini di Forlì, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi, in programma questa sera alle 20. In semifinale il n.1 del seeding, il 2.2 Jacopo Bilardo, portacolori del Ct Massa, ha battuto 6-4, 6-3 il 2.5 Riccardo Pasi, mentre il 2.3 Nicola Filippi (Tc Viserba), n.2 del tabellone, ha superato il 2.4 Zeno Roveri (n.3) per 6-3, 3-6, 6-3.

Quarti: Jacopo Bilardo (2.2, n.1)-Edoardo Ghiselli (2.6) 6-1, 6-1, Riccardo Pasi (2.5)-Fabio Leonardi (2.4, n.4) 7-5, 6-1, Zeno Roveri (2,4, n.3)-Federico Paci (2.5) 6-7 (7), 7-6 (2), 10-3, Nicola Filippi (2.3, n.2)-Lorenzo Monti (2.8) 6-3, 6-2.

Nel tabellone finale di 4° categoria finale tra Gianni Masotti (4.2) e Filippo Ruggeri (4.2), portacolori del Forum Tennis Forlì, che in semifinale ha battuto 6-4, 7-6 (2) Francesco Peruzzi (4.2). Nel tabellone di 3° categoria finale tra il 3.1 Emanuele Bonfatti (n.1), portacolori del Tc Saliceta, e l’altro 3.1 Gabriele Mandrioli. Semifinali: Bonfatti-Luca Battistini (3.2) 6-0, 6-1, Mandrioli (3.1)-Andrea Tinarelli (3.1, n.2) 7-6 (4), 7-6 (5).

Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.