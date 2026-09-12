Tennis, Santi, Casadei, Giacalone avanti a Meldola

Primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Meldola. Secondo tabellone, 2° turno: Raffaele Mazzoli (4.2)-Riccardo Paglionico (4.1) 6-3, 6-3, Mathias Roman (4.1)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-1, 7-5, Davide Bernabini (4.2)-Cristian Barasa (4.2) 2-6, 7-6 (5), 10-8, Ciro Donnarumma (4.1)-Andrea Marcucci (4.1) 6-4, 1-0 e ritiro, Tommaso Babini (4.2)-Leon Francesco Benericetti (4.1) 6-0, 6-1.
Terzo turno: Samuele Visotti (3.5)-Marco Cantagallo (4.2) 6-2, 6-3, Filippo Foschi (4.1)-Pietro Reggiani (3.5) 7-5, 7-5, Alessandro Nanni (3.5)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-3, 6-1, Elia Santi (3.5)-Giuliano La Barba (3.5) 7-5, 7-5, Giulio Casadei (3.5)-Filippo Ruggeri (4.1) 6-1, 3-6, 10-3, Mattia Zannoni (3.5)-Andrea Samorì (4.1) 6-1, 6-0, Christian Giacalone (3.5)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2, Marco Schiavo (4.1)-Francesco Camagni (3.5) 6-4, 6-3,