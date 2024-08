Tennis: Sansoni, Ruiti Del Balzo, Alletti e Rossi in semifinale all’Open del Casalboni, i risultati del trofeo “Golfetta” al Ct Rimini e del doppio al Parckin

SANTARCANGELO. Clara Sansoni in semifinale nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. La forlivese Clara Sansoni (Tc Faenza) è in semifinale dopo il successo per 6-4, 6-0 su Evelyn Amati (2.7, n.2), semifinali anche per Sofia Ruiti Del Balzo, la sammarinese Silvia Alletti, testa di serie n.1, ed Alice Rossi.

Quarti: Clara Sansoni (2.8)-Evelyn Amati (2.7, n.2) 6-4, 6-0, Sofia Ruiti Del Balzo (2.7)-Vittoria Muratori (2.8) 6-0, 6-2, Silvia Alletti (2.6, n.1)-Shalom Salvi (2.7) 6-4, 6-3. Semifinali anche per Alice Rossi (2.8). Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

RIMINI. Macina risultati il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta” dotato di 3000 euro di montepremi.

Avanzano nel tabellone finale Federico Baldinini (Ten Sport Center), Luca Padovani (Ct Rimini), Leonardo Fabbri (Tc Faenza) e Luca Bartoli (Tc Viserba).

3° turno: Federico Baldinini (2.8)-Riccardo Rizzo (2.6) 6-1, 6-2, Diego Fornaci (2.7)-David Simoncelli (2.6) 7-6, 6-0, Matteo Stefanini (2.8)-Alessio Marcantognini (2.7) 6-3, 6-3, Luca Padovani (3.1)-Marco Chiarello (2.7) 6-0, 6-3, Mattia Benedetti (2.8)-Dennis Ciprian Spircu (2.7) 6-2, 6-1, Leonardo Fabbri (2.7)-Pietro Vernò (2.6) 6-0, 6-4, Andrea Rondoni (2.6)-Filippo Codoni (2.8) 7-5, 6-2, Marco Giangrandi (2.7)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-1, 6-3, Luca Bartoli (2.6)-Andrea Valli (2.8) 6-2, 6-3, Nicholas Scala (2.6)-Matteo Ceppi (2.8) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Ahmed Rabie.

CESENATICO. Dopo il torneo di 3° ai nastri di partenza altri due tornei sui campi del Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Si tratta del torneo di doppio maschile limitato ai 3.4 che vede al via 20 coppie, diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, e del torneo di 4°, maschile e femminile, che terrà banco fino al 25 agosto. Queste le teste di serie del doppio: n.1 Bellarmino-Ceccarelli, n.2 Terranova-Gnoli, n.3 Bacchini-Muratori, n.4 Nicolella-Rocchi.

Nel singolare maschile sono 99 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, nel tabellone finale teste di serie nell’ordine ai 4.1 Alessandro Terranova, Luca Amati, Alessandro Gaudenzi, Francesco Mazza, Mario Nannucci, Marco Mentili, Valerio Ferrari, Lorenzo Giovanardi, Massimo Benvenisti, Fabio Tedeschi e Paolo Duranti.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Mattia Andruccioli-Simone Mazzoni 6-2, 6-1, Pierluigi Salvi-Tommaso Brasey 6-3, 6-3. Si qualifica anche Matteo Preci.

Tabellone principale, 1° turno: Davide Panzani (4.5)-Redeo Biondi (Nc) 6-2, 6-1, Riccardo Marino (4.5)-Giacomo Chiabrando (4.5) 6-4, 6-2, Gianluca Biondi (4.4)-Danilo D’Altri (4.4) 5-7, 6-3, 10-5, Domenico Gasperini (Nc)-Marco Valli (4.5) 6-0, 6-1, Alessandro Piraccini (Nc)-Marco Nunziato (4.6) 7-5, 5-7, 10-7, Michele Riciputi (4.4)-Tomas Zannoni (4.4) 6-2, 6-3, Matteo Moretti (Nc)-Andrea Gobbi (4.5) 6-1, 6-0, Filippo Pracucci (Nc)-Lorenzo Lami (4.6) 6-0, 6-1.

2° turno: Federico Amaducci (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 6-2, 6-2, Federico Manzelli (4.4)-Alessandro Casali (4.4) 6-2, 0-6, 12-10, Marco Tonti (4.2)-Domenico Spitaleri (4.2) 6-2, 6-1, Luca Sanzani (4.4)-Stefano Versari (4.4) 3-2 e ritiro, Alessandro Zamagni (4.4)-Enrico Bianconi (Nc) 6-1, 6-0.

Nel femminile (15 iscritte) le 4.2 Sofia Marino e Lucia Bassi sono le prime due del seeding nel primo tabellone, in quello finale n.1 Paola Vergata (4.1), n.2 Cristina Carattoni (4.1). Anche questo torneo è diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, direttrice di gara Rossella Mercadini.