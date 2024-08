Tennis: Sansoni-Alletti la finale dell’Open femminile del Casalboni, Chiani, Lorenzi e Valenti profeti in patria al Cicconetti

SANTARCANGELO. E’ finale tra Clara Sansoni e Silvia Alletti nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. In semifinale la forlivese Clara Sansoni (Tc Faenza) ha battuto nettamente 6-0, 6-1 Sofia Ruiti Del Balzo (Ct Decimomannu), mentre la sammarinese Silvia Alletti, testa di serie n.1, ha superato per 6-1, 6-4 Alice Rossi, portacolori proprio del Ct Casalboni. La finalissima è in programma venerdì 16 agosto alle 20.

Quarti: Clara Sansoni (2.8)-Evelyn Amati (2.7, n.2) 6-4, 6-0, Sofia Ruiti Del Balzo (2.7)-Vittoria Muratori (2.8) 6-0, 6-2, Silvia Alletti (2.6, n.1)-Shalom Salvi (2.7) 6-4, 6-3. Semifinali anche per Alice Rossi (2.8).

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

RIMINI. Si è allineato ai quarti, sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. Conquistano un posto tra i primi otto, tra gli altri, Nicola Ravera (Tc Parckin Cesenatico), tre giocatori del Ct Cicconetti, Claudio Chiani, Luca Lorenzi e Francesco Valente e Francesco Muratori (Tc Riccione).

Tabellone finale, ottavi: Guido Giugliano (3.4, n.3)-Stefano Vellucci (3.5) 6-7, 6-4, 10-8, Nicola Ravera (3.4, n.10)-Andrea Del Carlo (3.4, n.7) 6-2, 5-7, 10-8, Francesco Valente (3.4, n.16)-Davide Coffari (3.4, n.1) 1-6, 6-1, 10-5, Micael Montinari (3.4, n.9)-Andrea Covezzi (3.5) 6-3, 5-7, 10-6, Alberto Compagnoni (3.4, n.13)-Tommaso Zanzini (3.4, n.4) 6-1, 7-5, Francesco Muratori (3.4, n.6)-Matteo Del Bene (3.4, n.11) 7-5, 6-3, Luca Lorenzi (3.4, n.2)-Lorenzo Marchioni (3.4, n.15) 6-2, 5-7, 10-6, Claudio Chiani (3.4, n.12)-Simone Rocchi (3.5) 6-1, 6-3.