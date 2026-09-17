Tennis, Sanna-Cerisola finale a Riccione

Al Tc Riccione nel torneo di prequalificazione Ibi di 4° categoria femminile, conquistano la finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) ed Elena Cerisola (Ct Casalboni) che hanno battuto rispettivamente Mirella Mancini 3-6, 6-1, 10-8 e Alessia Tacconi 6-1, 6-0.
Nel doppio vittoria della coppia formata da Cristina Zaghini-Nadia Gasponi che ha battuto in finale Federica Galeone-Michelle Gabellini 3-6, 6-4, 10-4. Semifinali: Galeone-Gabellini b. Frontini-Prisco (n.2) 7-6 (5), 6-4, Zaghini-Gasponi (n.1) b. D’Erasmo-Marchetti 6-4, 4-6, 10-5.SNel