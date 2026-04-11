Tennis, Sanchioni al 4° turno al Villa Mussolini

Sui campi del Villa Mussolini avanza il torneo di 4° categoria maschile. Conquistano il 3° turno Gianmarco Gianni (Ct Cerri), Marco Benassi del San Marino Tennis Club, e Davide Pierini (Valmarecchia Sporting Club), al 4° turno Claudio Sanchioni (Coopesaro Tennis).
Secondo turno: Pietro Fabbri (4.3)-Nicola Campana (4.3) 3-6, 6-4, 10-6, Simone Renzi (4.3)-Michele Manzaroli (4.3) 6-3, 6-3, Alessandro Bernardi (4.2)-Lorenzo Maria Lico (4.2) 6-3, 6-1, Marco Benassi (4.3)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Luca Violini (4.3)-Federico Rossi (4.5) 6-2, 6-3, Davide Pierini (4.2)-Marco Merli (4.4) 6-2, 7-6, Luca Calzini (4.4)-Fabrizio Rossi (4.3) 6-4, 6-1, Gianmarco Gianni (4.3)-Emanuel Felciani (Nc) 6-1, 6-0. Terzo turno: Claudio Sanchioni (4.1)-Gabriele Stirati (4.1) 6-3, 7-6.