Tennis, Sanchi-Parmeggiani finale a Cesenatico

Battute finali al Ct Cesenatico il Junior Masters “Road to Bologna 2026”. Under 9 maschile, quarti: Alvise Scarpa-Alain Calanca 6-0, 6-1, Mattia Fabiani-Gabriele Corghi 6-4, 6-2, Matias Cinelli-Andrea Righi 6-3, 4-6, 10-7, Nicolò Eviani-Filippo Ferri 6-1, 6-2. Nell’Under 9 femminile finale tra Giada Sanchi e Beatrice Parmeggiani, entrambe del Tc Riccione che hanno battuto rispettivamente Ludovica Bertozzi 6-1, 6-0 e Sofia Wannis 6-0, 6-2. Nel doppio Under 9 femminile finale tra Beatrice Parmeggiani-Giada Sanchi e Sofia Wannis-Benedetta Cattani.

Under 11 maschile semifinali per Manuel Vacca e Matteo Silvani che hanno battuto rispettivamente Marco Boschetti 6-2, 6-0 ed Enrico Cavaliere 6-0, 6-2. Doppio maschile Under 11, quarti: Mengozzi-Frezza b. Drei-Minguzzi 6-2, 6-4, Silvani-Garoia b. Carauddo-Monti 6-3, 6-1.

Under 13 femminile, semifinali per Elisabetta Pastore e Victoria Vivi che hanno battuto rispettivamente Sofia Sanchi 6-4, 6-3 e Greta Bonaventura 6-1, 6-1. Doppio, semifinali: Barducci-Balducci (n.1) b. Silenzi-Sun 6-1, 6-0, Rombi-Tarlazzi b. Veronesi-Larotonda (n.2) 6-3, 6-3.

Under 13 maschile, quarti: Gianmaria Dellarosa (n.1)-Lorenzo Sarra (n.8) 6-1, 6-3, Alessandro Teodorani (n.5)-Tommaso Monti (n.4) 4-6, 6-3, 11-9, Benjamin Rossi (n.6)-Federico Bettinelli (n.3) 6-4, 6-2, Tommaso Cavassi (n.2)-Alessandro Marcolini 1-6, 6-3, 12-10. Doppio, quarti: Marcolini-Teodorani (n.3) b. Nanni-Zanchini 6-0, 6-1, Bettinelli-Monti (n.2) b. Prati-Samorè 6-1, 6-1, Campana-Degli Angeli (n.4) b. Corazza-Amadio 6-4, 6-1. Semifinali anche per Gentile-Cavassi (n.1).