Tennis, San Marino pronto per la Coppa Davis

Mentre la Repubblica si appresta a ospitare per la prima volta la Billie Jean King Cup, con le gare del gruppo III Europa in programma sul Titano a partire da mercoledì, la nazionale maschile è in partenza per l’Armenia dove, da martedì a domenica, si disputerà il concentramento di Coppa Davis Gruppo IV Zona Europa. Fanno parte della squadra, guidata dal capitano Roberto Pellandra, Filippo Tommesani, Umberto Vanucci e Leonardo Bartoletti, quest’ultimo alla sua prima convocazione in Davis. La manifestazione, in programma al Tsaghkadzor Sport Centre, vedrà al via sei nazioni: Albania, Andorra, Armenia, Islanda, Malta e San Marino. Le formazioni si sfideranno con la formula del round robin da martedì a sabato e, le prime due classificate, verranno promosse al gruppo III nel 2027.