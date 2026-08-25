Tennis, Samuele Giacomazzi vince il Trofeo del Gavettone al Ct Venustas

IGEA MARINA. Al gran finale lunedì sera la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria. Protagonisti della finale William Di Marco e Samuele Giacomazzi. Ha vinto Giacomazzi con il punteggio di 6-4, 7-5 al termine di una finale molto tirata. Il 3.2 portacolori del Nettuno Tennis Club Bologna ha incamerato il primo set giocando un tennis molto solido e regolare, mentre Di Marco si è fatto apprezzare per alcune brillanti conclusioni. Nel secondo set il 3.1 del Tennis Club Viserba, all’ultimo torneo nella 3° categoria visto che nel frattempo è stato promosso 2.8, è salito sul 4-1 giocando un tennis molto brillante, prima di cadere nuovamente in una sequenza di errori che ha permesso al giocatore felsineo prima di pareggiare i conti, poi di sprintare nel finale. Arbitro di sedia del match-clou Andrea Bellelli, alla fine le premiazioni effettuate dalla presidente Elisa Vandi.

In semifinale successo di Di Marco per il ritiro del suo avversario, mentre Giacomazzi aveva superato Alessandro Bacchini 6-4, 6-2.

Quarti: Alessandro Bacchini (3.1, n.5)-Luca Amati (3.1, n.4) 7-6 (3), 6-1, Giacomo Coppini (3.1, n.7)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-4, 6-3, Samuele Giacomazzi (3.2)-Pietro Matteini (3.1, n.1) 4-6, 6-2, 10-3.

La giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.