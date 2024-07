Tennis, Samira De Stefano conquista il torneo di Viserba

Samira De Stefano è la regina della “Rimini Cup”. La giovane giocatrice varesina corona la sua settimana perfetta a Rimini vincendo il torneo Itf Women’s Tour del Tennis Club Viserba (15.000 dollari di montepremi). In una finale notevole, di alto livello tecnico e giocata davanti ad una bella cornice di pubblico domenica sera la 20enne di Varese, attuale n.695 del ranking mondiale Wta ma in rapida ascesa, ha battuto per 7-5, 6-3 l’algerina Ines Ibbou. Accreditata alla vigilia della quinta testa di serie, la giocatrice lombarda ha iniziato subito alla grande, martellando l’avversaria con i suoi solidi colpi da fondo e salendo sul 3-1. Il gioco più vario, ma anche più leggero della nordafricana, è apparso fino a quel momento inconsistente contro la spinta dell’italiana, che però si è un po’ distratta, il suo gioco ha perso progressivamente di intensità e la Ibbou ha messo a segno una striscia di quattro games consecutivi e sul 5-3 non ha sfruttato due set-ball. Scampato il pericolo Samira, che in Romagna è stata seguita da coach Alessandro Piccari, ha ripreso in mano le redini dell’incontro, è tornata protagonista in campo ed è stato il suo turno di mettere a segno una striscia positiva di cinque games che le ha permesso di incamerare il primo set e salire 3-0 nel secondo. La giocatrice algerina ha recuperato sul 2-3, ma la varesina non ha concesso più nulla alla sua avversaria, è scattata sul 5-3 e poi ha chiuso tra gli applausi sul 7-5, 6-3 in un’ora e 36 minuti di gioco. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Tennis Club Viserba, Fabio De Santis, da Giammaria Manghi, sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli e dal direttore del torneo, il maestro Luca Gasparini. Il torneo chiude con un notevole bilancio sotto il profilo tecnico e partecipativo e sicuramente va verso una conferma per il prossimo anno.