Tennis, Salvoni, Minichini e Cantagallo avanti al Ten Sport

Prosegue il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile avanzano Lorenzo Salvoni (Tc Viserba), Gabriele Cagnin Minichini (Russi Sporting Club) e Marco Cantagallo (Ct Cervia). Terzo turno: Andrea Gobbi (4.4)-Davide Ingannato (4.4) 6-4, 2-6, 10-3, Luca Selighini (4.4)-Ugolino Cennamo (4.3) 6-0, 6-2, Mattia Laghi (Nc)-Giorgio Nardini (4.3) 6-4, 7-5, Giacomo Solfrini (4.3)-Filippo Morigi (4.5) 6-3, 6-0, Claudio Santoni (4.3)-Simone Mazzoni (4.4) 6-1, 4-6, 10-8. Quarto turno: Lorenzo Salvoni (4.3)-Gabriele Iudica (4.2) 6-4, 6-7, 10-8, Gabriele Cagnin Minichini (4.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-1, 6-1, Marco Cantagallo (4.2)-Nicholas Simone (4.3) 6-2, 5-7, 10-8.
Nel femminile avanzano Lisa Ciarlariello ed Anna Lisa Armenise che hanno battuto Sophia Tombaccini 6-3, 6-1 e Melissa Milo 6-4, 6-0.